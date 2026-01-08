Este jueves por la tarde de Chile, se disputó el segundo encuentro de las semifinales de la Supercopa de España, la cual se está disputando en Arabia Saudita por un acuerdo comercial entre la Real Federación Española de Fútbol y las autoridades saudíes, que buscan internacionalizar la competición y obtener ingresos significativos fuera de España.

El conjunto “Merengue” abrió el marcador de forma tempranera gracias a un potente tiro libre convertido por Federico Valverde, apenas a los 75 segundos de iniciado el partido, un tanto que desestabilizó desde el principio a los colchoneros.

En la segunda mitad, Rodrygo Goes amplió la ventaja con un preciso remate tras una asistencia de Valverde, poniendo el 2-0 parcial. Los dirigidos por Simeone descontaron con un cabezazo de Alexander Sørloth tras un centro de Giuliano Simeone al minuto 58, pero no lograron encontrar el empate en los minutos finales pese al empuje ofensivo.

La actuación del portero Thibaut Courtois fue clave para el Real Madrid, con varias intervenciones determinantes que mantuvieron la ventaja ante un Atlético que buscó el gol del empate.

Con este triunfo, el Real Madrid enfrentará al FC Barcelona, que previamente goleó 5-0 al Athletic Club en la otra semifinal del torneo. El duelo final está programado para el próximo domingo 11 de enero, desde las 16:00 horas en nuestro país, y se jugará en el King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudita.

Revisa el golazo de Federico Valverde



