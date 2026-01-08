;

VIDEO. Real Madrid derrotó al Atlético y avanzó a la final de la Supercopa de España

El cuadro ‘Merengue’ fue superior en una nueva edición del clásico madrileño, y se enfrentará al FC Barcelona.

Damián Riquelme

Real Madrid / X

Real Madrid / X

Este jueves por la tarde de Chile, se disputó el segundo encuentro de las semifinales de la Supercopa de España, la cual se está disputando en Arabia Saudita por un acuerdo comercial entre la Real Federación Española de Fútbol y las autoridades saudíes, que buscan internacionalizar la competición y obtener ingresos significativos fuera de España.

El conjunto “Merengue” abrió el marcador de forma tempranera gracias a un potente tiro libre convertido por Federico Valverde, apenas a los 75 segundos de iniciado el partido, un tanto que desestabilizó desde el principio a los colchoneros.

Revisa también:

ADN

En la segunda mitad, Rodrygo Goes amplió la ventaja con un preciso remate tras una asistencia de Valverde, poniendo el 2-0 parcial. Los dirigidos por Simeone descontaron con un cabezazo de Alexander Sørloth tras un centro de Giuliano Simeone al minuto 58, pero no lograron encontrar el empate en los minutos finales pese al empuje ofensivo.

La actuación del portero Thibaut Courtois fue clave para el Real Madrid, con varias intervenciones determinantes que mantuvieron la ventaja ante un Atlético que buscó el gol del empate.

Con este triunfo, el Real Madrid enfrentará al FC Barcelona, que previamente goleó 5-0 al Athletic Club en la otra semifinal del torneo. El duelo final está programado para el próximo domingo 11 de enero, desde las 16:00 horas en nuestro país, y se jugará en el King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudita.

Revisa el golazo de Federico Valverde


Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad