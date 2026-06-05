“Ese Colo Colo campeón de la Libertadores en 1991 fue un grupo muy diferente a lo que hoy día se ve en el fútbol, éramos familia” / Cedida

Este 5 de junio es una fecha muy especial para Colo Colo, se conmemora 35 años de la histórica obtención de la Copa Libertadores en 1991.

A raíz de esto, Lana Jozic, hija de Mirko Jozic, entrenador de aquel equipo, conversó con Los Tenores de la Tarde sobre lo que significa para ella esta hazaña y la cercanía que tienen con ese histórico plantel.

“Siempre cuando veo o hablo con ellos me emociono mucho. Tenemos mucha historia juntos, muchas cosas lindas que vivimos en la cancha y fuera de la cancha como familia. Honestamente, ese fue un grupo muy diferente a lo que hoy día se ve en el fútbol. Éramos realmente familia. Yo creo que se logró porque éramos todos muy unidos", comentó la hija del entrenador croata.

El día de ayer, el Club Social y Deportivo de Colo Colo confirmó el regreso de Mirko Jozic a Chile después de 20 años. Según reveló su Lana, él se encuentra muy entusiasmado con este reencuentro con el país.

“Mi papá está super emocionado, más que nada porque se le juntó todo en un momento con la sorpresa que le hicimos con ‘Chano’ (Garrido), porque fue una sorpresa, él no sabía que venía... Para él fue muy emocionante y super fuerte, pero por el lado positivo. Lo miraba se le llenaban los ojos de lágrimas”, contó.

Lana Jozic, su vínculo con Chile y el especial significado del “5 de junio”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Lana Jozic explicó su estrecha relación con Chile pese a estar más de 10 años fuera del país. Además, detalló que la fecha del “5 de junio” tiene un especial significado para su vida.

“Yo soy más chilena que los porotos, tú lo sabes muy bien y a mí me encanta Chile. Lo amo, lo siento como mi tierra. He recibido un millón de llamados hoy día, un millón de mensajes y los respondo: ‘sí, voy’, pero al mismo tiempo como que todavía no me lo creo", señaló.

“Es muy simbólico para mí. Son cosas de la vida que en un momento, cuando lo piensas, son impactantes. Yo me enteré hace 6 años de mi diagnóstico de cáncer de mama con metástasis en los ganglios y ahí empecé mi lucha. Me acuerdo como si fuera hoy: llegué a la casa con los papeles y lloraba, me sentía pésimo. Me llegaban mensajes de gente como: ‘¡Lana, felicidades! 5 de junio, Copa Libertadores’. Mientras que yo estaba llorando en la casa sin poder responder nada", contó.

“En un momento paré de llorar y dije: ‘Pero si es el 5 de junio’. Mi papá siempre contaba que él llegó para obtener la Copa Libertadores, estaba muy firme y creía en eso cuando mucha gente se rió. Y dije: 'Bueno, esta es mi lucha’. Dios quiso que fuera esa misma fecha y eso es lo que me dio fuerza. Dije: ‘¿Sabes qué? Yo también puedo lograrlo’. Y acá estoy hablando contigo", agregó Lana Jozic.

Además, le mandó un especial mensaje a los hinchas albos. “Siempre quiero agradecer mucho todo el amor que nos dan día a día. Es impactante que después de tantos años sigamos recibiendo tanto amor. Estamos super agradecidos con toda la gente chilena y colocolina. Los echamos mucho de menos, a nuestro Chile y a nuestros amigos, que no son amigos, son familia realmente”, concluyó.