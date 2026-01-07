Deportes Iquique rompe el silencio tras su conflicto legal con la ANFP: “El club no se arrepiente del fondo del reclamo”

Luego de semanas de incertidumbre y reclamaciones por doquier, este miércoles, Deportes Iquique puso punto final a su drama legal contra la ANFP con tal de no descender a Primera B, apelando a inconsistencias entre el reglamento y las bases de los torneos del fútbol chileno.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales del club, los “Dragones Celestes” confirmaron que continuarán con su reclamo en la justicia deportiva chilena y que, desde ahora, se centran en su proyecto deportivo.

“El Club Deportes Iquique informa que ha decidido no recurrir a tribunales ordinarios de justicia para reclamar por la inconsistencia de la normativa vigente respecto a los descensos de categoría”, señalaron de entrada los celestes en su escrito.

“Esta determinación no implica renunciar a la convicción con la que el club actuó desde un inicio al requerir un pronunciamiento del Directorio de la ANFP. Deportes Iquique presentó los antecedentes al Directorio de manera responsable y fundada, convencido de la legitimidad de nuestro planteamiento, pidiendo claridad normativa y resguardo de principios deportivos. En ese sentido, el club no se arrepiente del fondo del reclamo realizado”, continuó el club nortino.

A modo de desmentir que abandonaron la causa producto de presiones de TNT Sports y el Consejo de Presidentes, desde Iquique afirmaron que “la decisión de renunciar a nuestra acción responde a una definición institucional, adoptada tras un análisis exhaustivo del escenario actual del fútbol chileno. No obedece a presiones externas ni al reconocimiento de error alguno, sino a la convicción de privilegiar el bien mayor del fútbol nacional, la estabilidad institucional y el normal desarrollo de la actividad”.

Por el momento, Unión Española, el otro club involucrado en la disputa legal con la ANFP, no se ha pronunciado oficialmente respecto al caso, pero tal como te contamos en ADN Deportes, tampoco irá a la justicia para mantener la categoría.