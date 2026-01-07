La nueva alternativa de Colo Colo para reforzar el ataque: es extranjero y viene de anotar 10 goles en 2025

Pasan los días y Colo Colo sigue perdiendo jugadores de su plantel, mientras que los refuerzos aún se hacen esperar.

Una de las posiciones en las que los albos ya confirmaron que se reforzarán es la delantera, ya que la partida de Salomón Rodríguez al Montevideo City Torque, dejó a Javier Correa como el único centrodelantero del equipo.

Una de las primeras y más probables opciones que apareció en el radar del “Cacique” fue la de Damián Pizarro, quien tendría un acuerdo para cortar su cesión en Le Havre y regresar al Udinese para luego partir nuevamente a préstamo. Sin embargo, en las últimas horas surgió otro nombre como alternativa.

Según información de ADN Deportes, Carlos Lucumí, delantero colombiano de 25 años, también es una opción que se analiza en Blanco y Negro para suplir la salida de Rodríguez.

El atacante viene de una de las mejores temporada de su carrera, anotando 10 goles en apenas 15 partidos con Alianza FC, de la Primera División de Colombia.

Anteriormente, defendió las camisetas de Deportivo Cali, Fortaleza CEIF, Atlético Huila y Always Ready de Bolivia, y ya cuenta con experiencia en Copa Libertadores y Sudamericana.