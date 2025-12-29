;

“No tengo que pensar en mi retorno a la selección chilena… En base a lo que hago en mi club me puedo ganar o no el llamado”

Tras ganar el “Cóndor de Oro” como el mejor deportista chileno del 2025, Erick Pulgar abordó la opción de volver a La Roja tras una larga ausencia.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Este lunes, Erick Pulgar recibió el “Cóndor de Oro” tras ser elegido como el mejor deportista chileno del 2025, escogido por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (CPD).

El volante del Flamengo fue galardonado durante la premiación que realizó el CPD en el Teatro Municipal de Las Condes. “Es un premio muy lindo, también es lindo compartir con muchos atletas que hacen un gran esfuerzo durante el año”, señaló el futbolista tras ganar el premio.

En la misma linea, el mediocampista hizo un llamado: “No todos ven las cosas que hacen los atletas. Aquí normalmente solo se aplaude y no se apoya en el proceso. Por eso invito a que ayudemos a los deportistas en el proceso para que después podamos aplaudir más”.

Además, Erick Pulgar abordó la opción de volver a La Roja tras una larga ausencia, ya que no juega por Chile desde octubre de 2024. “Yo no tengo que pensar en mi retorno a la selección, eso lo tiene que pensar el entrenador que esté en el momento. Yo hago lo que tengo que hacer en mi club y en base a eso me puedo ganar, o no, el llamado a la selección”, aseguró.

También confesó que no se considera un referente de la selección chilena. “Para ser un referente tienes que llevar varios años en la selección. Pero acá, el chileno no te da el tiempo para ser un referente. Yo me siento más referente en Flamengo”, afirmó.

Por último, el volante se refirió a un futuro regreso al fútbol chileno y recordó el deseo de su abuelo de verlo con la camiseta de Colo Colo. “Eso lo voy a evaluar con el tiempo. Si bien, hace unos meses hablé de un pedido de mi abuelo, con el tiempo lo vamos a ver”, concluyó.

