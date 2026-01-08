“Al principio me costó salir de Venezuela, pero después encontré la solución. La situación fue complicada”

Para la mayoría del plantel de la Universidad de Chile, la pretemporada 2026 comenzó el lunes 5 de enero, pero hubo un jugador que, por motivos de fuerza mayor, debió incorporarse un día después.

Se trata de Bianneider Tamayo, defensor venezolano que se encontraba en su país el día en que se desató una crisis militar vinculada a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, un hecho que ha generado agitación política y social en esa nación.

El defensor, que estuvo cedido la segunda mitad del 2025 en la Unión Española, debió viajar por vía terrestre más de 20 horas para salir de su tierra natal y llegar a Colombia, donde en Bogotá recién pudo tomar un vuelo para regresar a Chile.

“Al principio me costó salir, pero después encontré la solución y todo bien. Gracias a Dios estaba con mi novia y mi familia y fue un tema que pasó lejos de donde yo estaba. Por ese lado, tranquilo”, señaló acerca de su travesía este jueves tras el entrenamiento en el CDA.

“En tema de política no opino, porque al final es algo que no me compete a mí, pero sí es cierto que la situación fue complicada, pero ya estamos acá para empezar a trabajar”, agregó el central de 20 años.

Además, también tuvo palabras sobre su paso por la Unión Española, donde, a pesar de haber descendido, pudo destacarse como un eje en la zaga hispana.

“El paso en Unión, por más que no haya terminado bien, lo tomo como un gran paso. Ahora vengo con todas las ganas aquí en la Universidad de Chile”, cerró Tamayo.