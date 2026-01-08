;

“Al principio me costó salir de Venezuela, pero después encontré la solución. La situación fue complicada”

Bianneider Tamayo, defensor venezolano de la Universidad de Chile, vivió una odisea para salir de su país y poder sumarse a la pretemporada con el plantel.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

Foto: @tamayo13b

Foto: @tamayo13b

Para la mayoría del plantel de la Universidad de Chile, la pretemporada 2026 comenzó el lunes 5 de enero, pero hubo un jugador que, por motivos de fuerza mayor, debió incorporarse un día después.

Se trata de Bianneider Tamayo, defensor venezolano que se encontraba en su país el día en que se desató una crisis militar vinculada a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, un hecho que ha generado agitación política y social en esa nación.

El defensor, que estuvo cedido la segunda mitad del 2025 en la Unión Española, debió viajar por vía terrestre más de 20 horas para salir de su tierra natal y llegar a Colombia, donde en Bogotá recién pudo tomar un vuelo para regresar a Chile.

Revisa también:

ADN

“Al principio me costó salir, pero después encontré la solución y todo bien. Gracias a Dios estaba con mi novia y mi familia y fue un tema que pasó lejos de donde yo estaba. Por ese lado, tranquilo”, señaló acerca de su travesía este jueves tras el entrenamiento en el CDA.

“En tema de política no opino, porque al final es algo que no me compete a mí, pero sí es cierto que la situación fue complicada, pero ya estamos acá para empezar a trabajar”, agregó el central de 20 años.

Además, también tuvo palabras sobre su paso por la Unión Española, donde, a pesar de haber descendido, pudo destacarse como un eje en la zaga hispana.

“El paso en Unión, por más que no haya terminado bien, lo tomo como un gran paso. Ahora vengo con todas las ganas aquí en la Universidad de Chile”, cerró Tamayo.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad