Trump y Petro sostienen su primer diálogo telefónico en medio de tensión bilateral

Los presidentes de Colombia y de Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, sostuvieron este miércoles 7 una conversación telefónica que se extendió por cerca de 15 minutos.

La anterior en medio de la tensión generada por las declaraciones del mandatario estadounidense sobre una eventual operación en territorio colombiano.

El diálogo, confirmado según El País por la Cancillería de Colombia, es el primer contacto directo entre ambos jefes de Estado y se produce tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela ocurridos el fin de semana, hecho que elevó la preocupación en Bogotá por las amenazas a la soberanía nacional.

La llamada se da luego de que Trump no descartara una acción similar a la realizada en Venezuela en Colombia, lo que desató una controversia diplomática entre ambos países.

Hasta ahora, no se han entregado detalles oficiales sobre el contenido de la conversación ni sobre eventuales acuerdos derivados del contacto telefónico.