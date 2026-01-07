;

Trump y Petro sostienen su primer diálogo telefónico en medio de tensión bilateral

El contacto se concretó luego de la ofensiva militar contra Venezuela del fin de semana y dichos que generaron inquietud por presunta acción similar al país cafetero.

Martín Neut

Petro - Trump

Petro - Trump

Los presidentes de Colombia y de Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, sostuvieron este miércoles 7 una conversación telefónica que se extendió por cerca de 15 minutos.

La anterior en medio de la tensión generada por las declaraciones del mandatario estadounidense sobre una eventual operación en territorio colombiano.

Revisa también:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una ceremonia oficial de la policía en la ciudad de Bogotá.

El diálogo, confirmado según El País por la Cancillería de Colombia, es el primer contacto directo entre ambos jefes de Estado y se produce tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela ocurridos el fin de semana, hecho que elevó la preocupación en Bogotá por las amenazas a la soberanía nacional.

La llamada se da luego de que Trump no descartara una acción similar a la realizada en Venezuela en Colombia, lo que desató una controversia diplomática entre ambos países.

Hasta ahora, no se han entregado detalles oficiales sobre el contenido de la conversación ni sobre eventuales acuerdos derivados del contacto telefónico.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad