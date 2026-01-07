Siguen los trabajos de pretemporada en la Universidad de Chile de cara a los desafíos de la temporada 2026, donde el foco principal estará puesto en ser campeones de la Liga de Primera, tal como lo han señalado desde el interior del club durante las últimas semanas.

Matías Zaldivia, pilar fundamental en la defensa de los azules, conversó este miércoles con el equipo de comunicaciones de la institución, donde evaluó los primeros días de entrenamientos bajo la dirección de Francisco Meneghini y planteó los objetivos para el año.

“Fue un inicio de pretemporada bastante intenso. Los trabajos están siendo muy exigentes, con mucha pelota, lo cual es bueno para ir arrancando y entrar en ritmo nuevamente”, comenzó señalando el ex Colo Colo.

Sobre la forma de trabajar de “Paqui” y su cuerpo técnico, afirmó que “tienen un pensamiento parecido a lo que veníamos trabajando: ser un equipo ofensivo, que presione en campo rival y que se adueñe del balón. Recién lo estamos conociendo, pero estamos muy contentos”.

Además, dejó en claro la principal meta para este 2026: “Tenemos la espina del Campeonato Nacional, pero esta institución no se puede bajar de ningún torneo. El año pasado hicimos una Sudamericana espectacular, casi llegamos a la final y eso motiva, sabiendo que primero tenemos un partido con Palestino. Después está la Copa Chile y la Copa de la Liga. Sabemos que tenemos que ir por todos los frentes, porque tenemos plantel para hacerlo”, sentenció Zaldivia.