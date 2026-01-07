;

VIDEOS. Matías Zaldivia piensa en grande con la U de Chile 2026: “Esta institución no se puede bajar de ningún torneo”

“El año pasado hicimos una Sudamericana espectacular, casi llegamos a la final y eso motiva”, señaló el defensor azul.

Javier Catalán

SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Siguen los trabajos de pretemporada en la Universidad de Chile de cara a los desafíos de la temporada 2026, donde el foco principal estará puesto en ser campeones de la Liga de Primera, tal como lo han señalado desde el interior del club durante las últimas semanas.

Matías Zaldivia, pilar fundamental en la defensa de los azules, conversó este miércoles con el equipo de comunicaciones de la institución, donde evaluó los primeros días de entrenamientos bajo la dirección de Francisco Meneghini y planteó los objetivos para el año.

“Fue un inicio de pretemporada bastante intenso. Los trabajos están siendo muy exigentes, con mucha pelota, lo cual es bueno para ir arrancando y entrar en ritmo nuevamente”, comenzó señalando el ex Colo Colo.

Revisa también:

ADN

Sobre la forma de trabajar de “Paqui” y su cuerpo técnico, afirmó que “tienen un pensamiento parecido a lo que veníamos trabajando: ser un equipo ofensivo, que presione en campo rival y que se adueñe del balón. Recién lo estamos conociendo, pero estamos muy contentos”.

Además, dejó en claro la principal meta para este 2026: “Tenemos la espina del Campeonato Nacional, pero esta institución no se puede bajar de ningún torneo. El año pasado hicimos una Sudamericana espectacular, casi llegamos a la final y eso motiva, sabiendo que primero tenemos un partido con Palestino. Después está la Copa Chile y la Copa de la Liga. Sabemos que tenemos que ir por todos los frentes, porque tenemos plantel para hacerlo”, sentenció Zaldivia.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad