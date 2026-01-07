Durante la tarde de este miércoles 7 de enero, se registraron manifestaciones en el centro de Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro convocara a una movilización nacional en defensa de la soberanía del país.

En Bogotá, las autoridades confirmaron concentraciones de personas que avanzaron hacia la Plaza de Bolívar, principal punto del llamado presidencial.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano invitó a la ciudadanía a participar de las protestas y a exhibir banderas de Colombia en espacios públicos y privados.

Los espero a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. A acompañar al presidente para defender la soberanía nacional. pic.twitter.com/3DpDbHKnvM — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2026

La convocatoria fue respaldada por parlamentarios y dirigentes del Pacto Histórico, quienes llamaron a movilizarse en rechazo a presiones externas contra el país.

Por otro lado, las protestas generaron complicaciones en el tránsito, especialmente en el centro de la capital. La Secretaría de Movilidad informó bloqueos temporales en diferentes puntos de la ciudad.

Cabe destacar que, la jornada se desarrolló bajo vigilancia de las autoridades y forma parte de una movilización que también fue convocada en otras ciudades del país, en un contexto de alta tensión política.