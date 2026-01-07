Régimen venezolano confirma negociación “para la venta de volúmenes de petróleo” con Estados Unidos

El régimen venezolano confirmó este miércoles que existe un acuerdo en curso con Estados Unidos para la venta de petróleo, tras difundir un comunicado oficial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Donald Trump adelantó ayer martes que se le entregarán “entre 30 mil y 50 millones de barriles” de crudo.

En el texto, PDVSA informó que “actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”.

PDVSA que mantiene su compromiso

La empresa estatal precisó que el proceso se desarrolla bajo “esquemas similares los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”.

El comunicado sostiene que la operación corresponde a una transacción “estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

PDVSA afirma que mantiene su compromiso de “continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”.