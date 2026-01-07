;

“Buscar fallas donde no las hay”: Jorge Sharp responde con dureza tras informe de Contraloría y apunta contra actual alcaldía

El exalcalde de Valparaíso negó faltas a la probidad por $17 mil millones y lanzó fuertes críticas a la gestión de la alcaldesa Camila Nieto.

Nelson Quiroz

Jorge Sharp, Valparaíso, suspensión, abandono de deberes, 1024x576 jpg ok

El exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, salió al paso de las acusaciones por presuntas faltas a la probidad tras los cuestionamientos de la Contraloría General de la República, que detectó cerca de $17 mil millones en rendiciones pendientes en el municipio porteño.

El exjefe comunal aseguró que se trata de un problema arrastrado por administraciones anteriores y acusó un uso político de los informes por parte de la actual gestión encabezada por la alcaldesa Camila Nieto.

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Sharp afirmó que la actual administración “sabe perfectamente el efecto político que generan este tipo de acciones”, y llamó a que el gobierno comunal se concentre en la gestión de la ciudad antes de “buscar fallas donde no las hay”.

El exalcalde sostuvo que durante su periodo al mando del municipio se logró una reducción significativa de las rendiciones pendientes, que pasaron, según sus cifras, de cerca de $46 mil millones en 2015 a $17 mil millones en 2024. En esa línea, cuestionó que ese antecedente no haya sido informado por la actual administración a la Contraloría.

Respecto de las acusaciones de proselitismo político y eventual uso de recursos municipales en horario laboral, Sharp aseguró que su gestión actuó siempre dentro del marco legal. Añadió que el propio informe del organismo fiscalizador descarta el uso de fondos públicos con fines electorales.

El Frente Amplio debería enfocar sus esfuerzos en enfrentar problemas como el caso Fundaciones, en particular, lo muy mal llevado que está el proceso de construcción luego del incendio que afectó Viña”, indicó.

Sobre eventuales irregularidades en registros de asistencia y licencias médicas, evitó referirse a casos específicos, argumentando que existen sumarios administrativos en desarrollo. Asimismo, explicó que el descuadre contable de aproximadamente $23 mil millones entre bancos y libros municipales fue atribuido por Contraloría a la utilización de un sistema contable distinto al recomendado, descartando la existencia de irregularidades.

