Trump asegura que autoridades venezolanas entregarán “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo” a EE. UU.
A través de un mensaje en Truth Social indica que el crudo será comercializado “a precio de mercado” y que los ingresos quedarán bajo control directo del propio mandatario.
Trump petróleo en Venezuela
01:45
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país, los que serán administrados y vendidos por Washington.
En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó: “Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”.
Revisa también:
Añadió que el crudo “se venderá a su precio de mercado” y que “yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.
Trump indicó además que ordenó la ejecución inmediata del plan. “He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato”, señaló, precisando que “el petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.
El anuncio se produce en un contexto de tensión bilateral, luego de que desde diciembre EE. UU. haya confiscado buques petroleros venezolanos, mientras desde Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo que “no hay agente extranjero que gobierne Venezuela”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.