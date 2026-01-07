;

Osvaldo Andrade vuelve a tomar protagonismo en el PS y organizará encuentro clave para redefinir su rol

La instancia buscará ordenar el debate interno y definir la función del partido en la nueva etapa opositora.

Javiera Rivera

Osvaldo Andrade vuelve a tomar protagonismo en el PS y organizará encuentro clave para redefinir su rol

FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

El exministro del Trabajo y expresidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, retomó protagonismo dentro de la colectividad tras recibir un encargo directo de la presidenta del partido, Paulina Vodanovic.

El exsecretario de Estado estará a cargo de organizar una conferencia socialista en marzo, orientada a redefinir el relato político y la propuesta programática del PS de cara al nuevo ciclo opositor.

El encargo se realizó durante la reunión de la comisión política del PS, realizada vía Zoom, instancia en la que se analizó la derrota del oficialismo en la última elección presidencial y el rol que deberá asumir el partido en la oposición.

Según consignó The Clinic, la decisión de Vodanovic fue interpretada al interior del PS como una señal de respaldo político a Andrade y también como una forma de resguardar al secretario general, Camilo Escalona, quien ha enfrentado problemas de salud.

En el partido sostienen que Andrade ha sido un apoyo clave a la tesis de Vodanovic de priorizar una reflexión interna antes de avanzar en definiciones sobre alianzas con otras fuerzas de la izquierda.

“Se verá con el tiempo”

En esa línea, la senadora afirmó que “la forma que tome el trabajo conjunto se verá con el tiempo”.

El encuentro, previsto para las primeras semanas de marzo, reunirá a la dirigencia y al comité central del PS, y no se descarta ampliar la convocatoria a dirigentes sociales y representantes de otros partidos.

