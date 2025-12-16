;

VIDEO. Coquimbo Unido anuncia su primer refuerzo para 2026: viene de Brasil y jugó solo siete partidos en el año

A través de sus redes sociales, los “Piratas” oficializaron al defensor Matías Fracchia como nuevo jugador del plantel de cara a la temporada entrante.

Javier Catalán

FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO / Francisco Longa

Entre la salida de Esteban González y los múltiples rumores de futbolistas que podían abandonar el club, finalmente llegó el momento en que Coquimbo Unido comenzó a pensar en reforzar su plantel.

Este martes, los “Piratas” oficializaron a Matías Fracchia como su primer fichaje para la temporada 2026, en la que, además de buscar la defensa del título, deberán competir en la Supercopa, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

¡Feliz de estar acá! ¡Vamos juntos por nuestros objetivos, piratas!”, comentó el jugador en la publicación de redes sociales del aurinegro donde fue presentado.

El zaguero de 30 años llega proveniente de Coritiba, de la Serie B de Brasil, donde, pese a conseguir el ascenso como campeones, el chileno-uruguayo tuvo escasa participación.

Según datos de Transfermarkt, solo disputó siete partidos en 2025: seis en el Campeonato Paranaense y uno en la Copa de Brasil. En el torneo de liga, en cambio, no sumó minutos.

Con pasado en O’Higgins de Rancagua entre 2020 y 2022, Fracchia ya conoce el fútbol chileno y llegará al “Barbón” con la misión de encajar en la mejor defensa del Campeonato Nacional 2025, la cual además podría sufrir la baja de su principal central, Bruno Cabrera, quien cuenta con varias ofertas para salir del equipo.

