;

Lesión de Marcos Bolados frena dos operaciones en el mercado de Colo Colo: “Teníamos un acuerdo con otro club”

Aníbal Mosa confirmó que, antes de romperse el ligamento de la rodilla izquierda, el delantero tenía todo listo para salir del club.

Javier Catalán

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIAUNO

La lesión de Marcos Bolados generó grandes problemas en Colo Colo, ya que provocó que dos movimientos en el mercado albo se tuvieran que frenar.

Esto fue confirmado por el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aseguró que el delantero estaba listo para partir a otro club, pero la operación finalmente no se llevará a cabo y, además, otro jugador se verá obligado a mantenerse en el plantel.

“Es muy lamentable lo que pasó con Marcos, una lesión larga. Estábamos conversando con él para buscar una salida, él también tenía ganas de salir. Teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasar a Marcos por este año, pero lamentablemente ocurrió esta lesión y ese lugar lo va a ocupar Cristián Zavala”, manifestó el dirigente.

Revisa también:

ADN

Aunque se desconoce cuál iba a ser el destino de Bolados, ya se especulaba con posibles préstamos a Everton o Palestino.

Por otro lado, y producto de las similitudes entre ambos, ahora sí se termina de confirmar que Cristián Zavala se quedará en los albos para cubrir el puesto de extremo derecho, dejando de lado la opción de partir nuevamente a Coquimbo Unido.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad