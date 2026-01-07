Lesión de Marcos Bolados frena dos operaciones en el mercado de Colo Colo: “Teníamos un acuerdo con otro club”

La lesión de Marcos Bolados generó grandes problemas en Colo Colo, ya que provocó que dos movimientos en el mercado albo se tuvieran que frenar.

Esto fue confirmado por el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aseguró que el delantero estaba listo para partir a otro club, pero la operación finalmente no se llevará a cabo y, además, otro jugador se verá obligado a mantenerse en el plantel.

“Es muy lamentable lo que pasó con Marcos, una lesión larga. Estábamos conversando con él para buscar una salida, él también tenía ganas de salir. Teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasar a Marcos por este año, pero lamentablemente ocurrió esta lesión y ese lugar lo va a ocupar Cristián Zavala”, manifestó el dirigente.

Aunque se desconoce cuál iba a ser el destino de Bolados, ya se especulaba con posibles préstamos a Everton o Palestino.

Por otro lado, y producto de las similitudes entre ambos, ahora sí se termina de confirmar que Cristián Zavala se quedará en los albos para cubrir el puesto de extremo derecho, dejando de lado la opción de partir nuevamente a Coquimbo Unido.