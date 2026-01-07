;

VIDEO. “La satisfacción es hermosa”: el gran paso que dio Paul Vásquez, compartiendo emotivo mensaje

El humorista reafirma una vez más su compromiso con el servicio público, esta vez como profesional en enfermería.

El reconocido humorista chileno Paul Vásquez vuelve a hacer noticia por su motivación para salir adelante como estudiante a partir de su vocación por el servicio público.

En esta oportunidad, ‘El Flaco’ dejó atrás los grandes escenarios del espectáculos para subir a la tarima y recibir su diploma por haberse titulado como Técnico en Enfermería (TENS).

Se trata de un gran hito en su vida personal y que marca otro episodio importante en su nutrido desarrollo como profesional, quien a sus 57 años sigue esforzándose en lo que ha sido un giro significativo.

Esta semana, finalmente pudo cosechar el éxito de tanto sacrificio, viviendo su ceremonia de titulación cargada de alegría y emociones, culminando así un camino largo pero satisfactorio.

“Llegué a la meta. Fue un camino, de repente que uno se desanima, pero siempre hay una ventana para poder seguir avanzando”, comenzó diciendo en un emotivo video publicado a través de redes sociales.

“Mira la satisfacción que tiene uno como estudiante de llegar a la meta. Así que ustedes pueden; si los viejos podemos, ustedes con la juventud, con ese tesoro que tienen, lo pueden logar”, añadió, dejando un mensaje a las nuevas generaciones y enfatizando que “la satisfacción es hermosa”.

Reconocimiento desde el mundo bomberil

La Quinta Compañía de Bomberos Cbsb, donde Vásquez ejerce como voluntario honorario y Consejero de Disciplina, emitió un comunicado en Instagram para felicitar a uno más de los suyos.

“Nos alegra contar cada día con más voluntarios profesionales en nuestras filas, que siguen creciendo tanto en lo bomberil como en lo personal”, expresaron, valorando las iniciativas que adoptan personas como Paul.

“La Quinta Compañía le envía cinco abrazos y le desea muchas felicidades por este importante logro”, cerraron su mensaje, siendo un respaldo que pone de manifiesto cómo el título fortalece no solo su perfil individual, sino el servicio comunitario en emergencias.

