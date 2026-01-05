Este lunes la red social X se dio un festín con las filtraciones de los chats entre Carmen Tuitera y Guillermo Maripán.

Esto luego de que algunos usuarios empezaran a postear detalles de la demanda civil que interpuso el futbolista contra la influencer, donde la acusa de hostigamiento reiterado y de dañas su imagen pública.

Los diálogos dan cuenta de la relación que ambos habrían mantenido antes de estas acusaciones, donde incluso el deportista señaló en una de las conversaciones que apenas se habían visto “una vez”.

Carmen Tuitera contra Disley Ramos

Así, además de revelarse la dinámica que mantenían vía WhatsApp e Instagram, la filtración develó también algunas desatadas opiniones de otra conocida farandulera.

Esto porque, en uno de los pantallazos, se pudo ver claramente como Carmen encaró a Maripán por supuestamente mantener también un affaire con Disley Ramos.

“¿Cómo está Disleyyyyyy? ¿Ya recorrió Turin? ¿La dejaste ir a tu casa que es sagrada o la dejaste en el hotel? Oye la Disley que es rápida pa ir, la cagó”, se lee en uno de los chats.

Ante esto, el seleccionado le responde que “hoy no te puedo ofrecer más que una amistad. Si quieres tomarla, estaría muy contento”, a lo que Carmen replica: “¿Quién te está pidiendo algo? O sea, ¿tú crees que me puedes humillar así, llevando a una prostituta para allá cuando se supo lo nuestro y ahora todo buena onda?“.

Finalmente, Carmen Tuitera termina diciéndole de forma irónica “¿le compraste la ropita a la Disley? ¿Le ‘regalaste’ platita ya?”, exponiendo con todo el supuesto romance entre ellos.