Estudiantes de liceo en región del Maule acusan error que “dejó a una generación completa sin poder postular a la universidad”

Más de cien alumnos quedaron sin NEM ni ranking. Desde el Mineduc aseguran que el problema “ya está resuelto y que no afectará la postulación”.

Martín Neut

Gabriel Riveros

Imagen referencial.

Imagen referencial. / CBA

Más de 100 estudiantes de cuarto medio del Liceo San Clemente Entre Ríos, en la región del Maule, denunciaron dificultades para postular a la universidad luego de que el establecimiento no enviara a tiempo las notas finales al Ministerio de Educación.

Lo anterior habría impedido que el DEMRE reflejara sus puntajes de NEM y ranking al momento de publicarse los resultados de la PAES.

Revisa también:

ADN

María José, una de las alumnas afectadas, acusó a The Clinic una “negligencia” del colegio y relató que “el lunes nos dieron el resultado de la PAES y no nos apareció nuestro NEM y ranking”. A su juicio, la situación generó una grave incertidumbre, ya que “el liceo dejó una generación completa de cuartos medios sin poder postular a la universidad”.

Respuesta del Mineduc

Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que el problema ya fue solucionado a nivel administrativo.

“Eso ya está resuelto. Administrativamente se logró resolver con un plazo adicional para que los establecimientos educacionales enviaran las notas, las cuales fueron cargadas”, afirmó.

El ministro reconoció un desfase en la visualización de la información, pero garantizó que los antecedentes ya están considerados por el DEMRE.

“No está reflejado en el DEMRE. Había una demora (…) pero ya estaban incorporadas las notas”, sostuvo, agregando que el proceso de admisión “no se altera” y que “las notas van a estar consideradas a la hora de su postulación”.

