;

Tribunal acusa “actuar arbitrario” de colegio tras excluir a estudiante de cierre escolar: deberán adoptar medidas disciplinarias

La Corte de Valparaíso concluyó que el establecimiento sancionó sin proporcionalidad ni fundamento suficiente y ordenó aplicar protocolos de convivencia de forma oportuna.

Martín Neut

Tribunal acusa “actuar arbitrario” de colegio tras excluir a estudiante de cierre escolar: deberán adoptar medidas disciplinarias

Tribunal acusa “actuar arbitrario” de colegio tras excluir a estudiante de cierre escolar: deberán adoptar medidas disciplinarias / Pablo Ovalle Isasmendi

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por una alumna de cuarto medio contra el Colegio San Pedro Nolasco, al estimar que el establecimiento actuó de manera arbitraria y desproporcionada al ordenar su retiro e impedirle participar en actividades de cierre del año escolar.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal cuestionó que se permitiera su asistencia a la ceremonia de licenciatura, pero se le excluyera sin fundamento razonable de otras instancias relevantes.

Revisa también:

ADN

En relación a lo anterior, señalan que se trató de un actuar “arbitrario y desproporcionado” al privarla “sin justificación razonable de las demás actividades relacionadas con el cierre de ciclo educativo”.

Deberán aplicar medidas disciplinarias

La resolución también advierte que existían conflictos previos entre alumnas involucradas, que podrían constituir acoso escolar, de los cuales el colegio tenía conocimiento.

Si bien la sanción ya produjo todos sus efectos, la Corte resolvió acoger el recurso para efectos futuros y ordenó al establecimiento que “deberá procurar resguardar adecuadamente la convivencia escolar, activando y aplicando los protocolos correspondientes de manera oportuna”.

Lo anterior, con medidas disciplinarias “proporcionales a la gravedad de los hechos acreditados”.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad