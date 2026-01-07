Tribunal acusa “actuar arbitrario” de colegio tras excluir a estudiante de cierre escolar: deberán adoptar medidas disciplinarias

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por una alumna de cuarto medio contra el Colegio San Pedro Nolasco, al estimar que el establecimiento actuó de manera arbitraria y desproporcionada al ordenar su retiro e impedirle participar en actividades de cierre del año escolar.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal cuestionó que se permitiera su asistencia a la ceremonia de licenciatura, pero se le excluyera sin fundamento razonable de otras instancias relevantes.

En relación a lo anterior, señalan que se trató de un actuar “arbitrario y desproporcionado” al privarla “sin justificación razonable de las demás actividades relacionadas con el cierre de ciclo educativo”.

Deberán aplicar medidas disciplinarias

La resolución también advierte que existían conflictos previos entre alumnas involucradas, que podrían constituir acoso escolar, de los cuales el colegio tenía conocimiento.

Si bien la sanción ya produjo todos sus efectos, la Corte resolvió acoger el recurso para efectos futuros y ordenó al establecimiento que “deberá procurar resguardar adecuadamente la convivencia escolar, activando y aplicando los protocolos correspondientes de manera oportuna”.

Lo anterior, con medidas disciplinarias “proporcionales a la gravedad de los hechos acreditados”.