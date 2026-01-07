;

VIDEO. Impactante registro capta robo a camión con pistolas en plena caletera de Américo Vespucio: secuestraron al conductor

La víctima fue intimidada por una banda armada, trasladada por cerca de 40 minutos y liberada en Lo Espejo, sin lesiones graves, según Carabineros.

Un robo con intimidación afectó a un camionero en la caletera de Américo Vespucio con San Pablo, en Pudahuel, luego de que sujetos armados lo interceptaran para sustraer el camión y su carga.

El hecho quedó registrado en videos donde se observa a al menos tres individuos portando pistolas.

Según antecedentes preliminares, se trataría de una banda compuesta por al menos siete personas que, de acuerdo con la declaración de la víctima, tendrían acento chileno. Para evitar una denuncia inmediata, los asaltantes retuvieron al conductor y se lo llevaron del lugar.

Víctima fue liberada

El camionero fue liberado cerca de 40 minutos después en la comuna de Lo Espejo y dio aviso a Carabineros.

El mayor Harold Duque, de la 26ª Comisaría de Pudahuel, explicó que “este es un robo con intimidación en definitiva, donde la finalidad de llevarse al conductor es evitar que este haga un llamado inmediato a Carabineros”.

Sobre su estado de salud, el oficial indicó que el conductor “está en buenas condiciones, mantiene dolor en los brazos (…) por el forcejeo” y aclaró que “no lo lanzan en movimiento ni nada por el estilo”.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para constatar lesiones y luego a una unidad policial, donde declara sin lesiones de gravedad.

