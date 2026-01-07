Chile sigue deslumbrando en el Mundial de la Kings League y este miércoles sumó su segundo triunfo consecutivo tras golear por 6-1 a Marruecos, con una figura rutilante.

Con un póker de goles, Ignacio Herrera, quien en 2025 se coronó campeón de la Primera B con la Universidad de Concepción, lideró el triunfo nacional, que actualmente tiene a Chile como líder del Grupo A, donde también compiten Colombia y Países Bajos.

Los otros tantos del combinado chileno fueron convertidos por jugadores con pasos por el fútbol nacional: la apertura de la cuenta fue obra de Juan Araya, ex San Luis, mientras que también anotó el ya retirado Mathías Vidangossy. El descuento marroquí llegó por medio de Nadir Louah.

Ahora, Chile cerrará la fase de grupos el próximo domingo 11 de enero, cuando enfrente a Colombia, duelo en el que podría asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

El “King” lo vivió como un hincha

Como es sabido, la cara visible de este combinado nacional de fútbol 7 es Arturo Vidal, quien reaccionó al partido a través de la transmisión oficial de la Kings League, mostrándose muy eufórico con cada gol chileno.