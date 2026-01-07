;

VIDEO. “Creo que Leandro Fernández es una muy buena alternativa para Colo Colo. ¿Por qué no?"

“Creo que es un buen delantero, jugó en un equipo grande, conoce la presión y quiere quedarse en Santiago”, afirmó Gonzalo Fierro, excapitán y multicampeón con el “Cacique”.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

La sorpresiva decisión de Francisco Meneghini de comunicarle a Leandro Fernández que no será tenido en cuenta en la Universidad de Chile generó un fuerte impacto en el fútbol chileno.

Clubes como O’Higgins, en Chile, y Defensa y Justicia, en Argentina, ya se han mostrado interesados en contar con el delantero de 34 años, pero ahora un histórico de Colo Colo lo propuso para llegar a Macul.

“Después de lo que mostró Salomón Rodríguez, creo que Leandro Fernández es una muy buena alternativa. ¿Por qué no?”, dijo Gonzalo Fierro, exjugador y capitán del “Cacique”, en su rol de comentarista en TNT Sports.

El “Joven Pistolero”, quien alzó 11 títulos con Colo Colo, al ser consultado sobre si él lo llevaría al Estadio Monumental, respondió: “Sí, por supuesto. Creo que es un buen delantero, jugó en un equipo grande, conoce la presión y quiere quedarse en Santiago”.

De todas maneras, esta operación sería difícil de concretar, ya que Fernández tiene contrato vigente con la U por todo el 2026 y sería complicado pensar en Blanco y Negro negociando con Azul Azul para ficharlo.

