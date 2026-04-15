Superpetrolero iraní sujeto a sanciones cruza estrecho de Ormuz a pesar de bloqueo de EE.UU., según medio

Los petroleros iraníes han modificado recientemente sus rutas, de acuerdo a versiones estadounidenses.

Gabriel Esteffan

Un superpetrolero iraní sancionado por Estados Unidos entró abiertamente en aguas iraníes tras atravesar aguas internacionales y el estrecho de Ormuz, informó el miércoles la agencia de noticias oficial Fars.

El superpetrolero, con una capacidad de dos millones de barriles, desafió las sanciones estadounidenses al mantener activado su sistema de seguimiento y alcanzó su destino sin interferencias, según el informe citado por Xinhua.

La información de Fars no detalla si el buque regresaba ​con ​la ​carga a bordo ‌o vacío.

Maniobras evasivas

Informes del Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, indicaron que todos los petroleros iraníes han modificado recientemente sus rutas en respuesta a movimientos e instrucciones militares de Estados Unidos.

El diario añadió que la Marina de Estados Unidos había interceptado varios petroleros en los últimos días. Estos buques se dirigían hacia o desde puertos iraníes. Esto forma parte de las medidas destinadas a restringir las exportaciones de petróleo iraní y a monitorear las líneas de suministro marítimo.

