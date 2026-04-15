Jeannette Jara vuelve a la Usach: excandidata presidencial se suma como profesora en Administración Pública

Jeannette Jara iniciará una nueva etapa ligada a la academia. La excandidata presidencial fue anunciada como profesora del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

El anuncio se conoció durante la tarde del lunes 13 de abril tras una publicación del Centro de Estudiantes de Administración Pública de la casa de estudios en redes sociales, lo que marca el retorno formal de Jara a la universidad donde se formó.

Desde la comunidad estudiantil celebraron su incorporación con un mensaje difundido en Instagram. En la publicación destacaron que Jara “regresa a su alma mater” y que su arribo constituye “un reencuentro” que fortalece a la comunidad académica. La propia exministra respondió al gesto con una frase breve y directa: “es un honor para mí volver a hacerles clases”.

El regreso de Jeannette Jara a la Usach reactiva su vínculo con la vida universitaria

La noticia también tiene un componente simbólico. Jara es egresada de Administración Pública de la Usach y cuenta con un magíster en Gerencia y Políticas Públicas en la misma institución.

Además, el propio Departamento de Gestión y Políticas Públicas había recordado en 2025 que la exministra ya había sido docente entre 2018 y 2021, período en el que impartió asignaturas vinculadas al Derecho y a las políticas públicas.

Su llegada ocurre, además, tras un ciclo político de alta exposición. T13 consignó que la exautoridad había reducido sus apariciones públicas después de la última elección presidencial, por lo que su retorno al aula aparece como una señal de reencuentro con un espacio que forma parte de su trayectoria personal, estudiantil y profesional.

Por ahora, no se han entregado detalles sobre las asignaturas específicas ni sobre la fecha exacta en que comenzarán sus clases. Aun así, su incorporación ya instaló interés en la comunidad universitaria y también en el mundo político, por tratarse de una figura con trayectoria reciente en el gabinete y en la arena electoral.