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VIDEO. Caen dos miembros de “Las Gárgolas” tras asaltar a pasajeros de un bus RED en San Joaquín

Los delincuentes obstruyeron las puertas para facilitar su huida luego de cometer los robos.

Ruth Cárcamo

Caen dos miembros de “Las Gárgolas” tras asaltar a pasajeros de un bus RED en San Joaquín

Carabineros detuvo a dos integrantes de la banda delictual “Las Gárgolas”, dedicada a cometer robos con intimidación al interior de buses RED en la comuna de San Joaquín, región Metropolitana.

Las detenciones ocurrieron ayer martes en la intersección de avenida Santa Rosa con Alcalde Pedro Alarcón por uniformados que efectuaban fiscalizaciones en las inmediaciones de La Legua Emergencia.

Según antecedentes preliminares, los individuos subieron a un bus del recorrido 209, donde uno de ellos obstruyó el cierre de las puertas para asegurar la huida.

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Detención y recuperación de lo robado

En tanto, el otro sujeto se dedicó a sustraer las pertenencias de los pasajeros. Tras descender del bus, los usuarios y el conductor alertaron a carabineros del sector, quienes lograron detener a los involucrados a pocos metros.

Asimismo, se recuperaron celulares robados y se incautaron una pistola y dos cuchillos, utilizados por los delincuentes para intimidar a sus víctimas.

El mayor Óscar Llantén señaló que el trabajo efectuado “ha permitido detener a estos dos delincuentes, quienes suman entre ambos, 20 reiteraciones por delitos de similares características”.

Mira aquí el robo:

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