Cinco acciones simples que pueden mejorar notablemente un día de trabajo, según un psicólogo laboral / Marizza

Los días laborales más satisfactorios no siempre están marcados por grandes logros, sino por pequeñas experiencias cotidianas que fortalecen el bienestar.

Así lo señala el psicólogo laboral Ioannis Kratsiotis en un artículo publicado en Science Alert, donde explica que sentirse apoyado en el trabajo permite cubrir tres necesidades básicas: autonomía, competencia y conexión social.

De acuerdo con el experto, cuando estas dimensiones están equilibradas, el trabajo se vuelve menos agotador y más energizante. En esa línea, propone 5 acciones simples para mejorar la experiencia diaria.

5 acciones simples que pueden mejorar un día de trabajo

Para mejorar la experiencia diaria en el trabajo, Kratsiotis propone pedir y ofrecer ayuda, ya que el apoyo entre colegas fortalece el clima laboral y la motivación.

También recomienda reconocer los pequeños logros, como avanzar en tareas pendientes, lo que refuerza la productividad y el bienestar emocional.

Otro punto relevante es tener mayor control sobre cómo se realizan las tareas, lo que ayuda a mantener la concentración y reduce el estrés laboral. A esto se suma la importancia de conectar con otros antes de terminar la jornada, a través de mensajes de agradecimiento o breves conversaciones.

El psicólogo advierte que el cansancio en el trabajo suele aparecer cuando existe un desequilibrio entre estas necesidades. Identificar qué está faltando y realizar pequeños ajustes puede marcar una gran diferencia.

Finalmente, el informe concluye que mejorar un día de trabajo es posible sin cambios drásticos, poniendo atención a gestos simples que impactan directamente en el bienestar y la productividad.