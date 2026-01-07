;

Cuántos días de vacaciones necesita realmente el cerebro para recuperarse del estrés laboral

Según un especialista, esta es la forma correcta para descansar y determinar cuáles son las señales a las que debes estar alerta.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Dilok Klaisataporn

Aunque las vacaciones de verano suelen asociarse al descanso y la recuperación, muchas personas regresan a la rutina sintiéndose igual o más cansadas que antes.

Marzo llega con agotamiento, falta de concentración y estrés acumulado. ¿La razón? Según especialistas, el problema no es solo cuánto tiempo se descansa, sino la incapacidad de desconectarse mentalmente del trabajo y del celular.

Así lo explica Jaime Olivos, psicólogo y académico de ADIPA, quien advierte que la hiperconectividad está afectando de forma directa la calidad del descanso y la salud mental durante el verano.

¿Cuántos días necesita el cerebro para recuperarse?

Tomarse solo un par de días libres no garantiza una recuperación real. Para lograr un descanso psicológico efectivo, el especialista señala que es clave alcanzar el desapego mental del trabajo, algo que suele lograrse a partir de 7 a 15 días de vacaciones.

Revisa también

ADN

“Puedes estar físicamente fuera de la oficina, pero seguir rumiando problemas laborales. Ese descanso no sirve. El factor clave es dejar de pensar en el trabajo”, sostiene el psicólogo de ADIPA.

Señales de hiperconectividad

Mantenerse conectado de forma permanente al correo, WhatsApp, redes sociales y notificaciones impide que el cerebro entre en estados de relajación profunda.

Según el experto, esta hiperestimulación puede provocar:

  • Fatiga mental persistente
  • Problemas de sueño
  • Aumento de la ansiedad
  • Irritabilidad
  • Sensación de burnout, incluso durante las vacaciones

“El cerebro sigue recibiendo estímulos y no logra ‘apagar’ el modo trabajo. Por eso tanta gente vuelve más cansada de lo que se fue”, advierte Olivos.

ADN

Getty Images / Klaus Vedfelt

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad