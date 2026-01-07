Cuántos días de vacaciones necesita realmente el cerebro para recuperarse del estrés laboral

Aunque las vacaciones de verano suelen asociarse al descanso y la recuperación, muchas personas regresan a la rutina sintiéndose igual o más cansadas que antes .

Marzo llega con agotamiento, falta de concentración y estrés acumulado. ¿La razón? Según especialistas, el problema no es solo cuánto tiempo se descansa, sino la incapacidad de desconectarse mentalmente del trabajo y del celular.

Así lo explica Jaime Olivos, psicólogo y académico de ADIPA, quien advierte que la hiperconectividad está afectando de forma directa la calidad del descanso y la salud mental durante el verano.

¿Cuántos días necesita el cerebro para recuperarse?

Tomarse solo un par de días libres no garantiza una recuperación real. Para lograr un descanso psicológico efectivo, el especialista señala que es clave alcanzar el desapego mental del trabajo, algo que suele lograrse a partir de 7 a 15 días de vacaciones.

“Puedes estar físicamente fuera de la oficina, pero seguir rumiando problemas laborales. Ese descanso no sirve. El factor clave es dejar de pensar en el trabajo”, sostiene el psicólogo de ADIPA.

Señales de hiperconectividad

Mantenerse conectado de forma permanente al correo, WhatsApp, redes sociales y notificaciones impide que el cerebro entre en estados de relajación profunda.

Según el experto, esta hiperestimulación puede provocar:

Fatiga mental persistente

Problemas de sueño

Aumento de la ansiedad

Irritabilidad

Sensación de burnout, incluso durante las vacaciones

“El cerebro sigue recibiendo estímulos y no logra ‘apagar’ el modo trabajo. Por eso tanta gente vuelve más cansada de lo que se fue”, advierte Olivos.