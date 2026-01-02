Científicos descubren una diferencia clave en la sangre de las personas más longevas del mundo / Cecilie_Arcurs

La sangre de las personas que superan los 100 años podría esconder una de las claves más importantes para entender la longevidad humana.

Así lo indican recientes investigaciones que revelan que los llamados centenarios y supercentenarios presentan perfiles sanguíneos muy distintos a los del resto de la población.

Estudios citados por ScienceAlert señalan que quienes alcanzan edades extremas muestran biomarcadores favorables desde etapas tempranas de la vejez, incluso alrededor de los 65 años.

Estos marcadores estarían asociados a un mejor funcionamiento metabólico y a una mayor protección frente a enfermedades relacionadas con la edad.

Uno de los casos más analizados es el de María Branyas, quien vivió hasta los 117 años y fue objeto de uno de los estudios fisiológicos y genéticos más completos realizados hasta ahora.

Investigadores liderados por los epigenetistas Eloy Santos-Pujol y Aleix Noguera-Castells detectaron en su sangre un sistema inmunológico especialmente eficiente y niveles muy bajos de colesterol LDL , conocido como “colesterol malo”.

De forma llamativa, los científicos también observaron que Branyas presentaba telómeros extremadamente cortos —estructuras que protegen los extremos de los cromosomas—, un rasgo que suele asociarse al envejecimiento.

Resultados similares se han observado en investigaciones recientes en China, donde se analizaron muestras de sangre de 65 centenarios.

El estudio, publicado en julio, concluyó que estas personas tenían niveles significativamente más bajos de ácidos grasos y otros metabolitos clave en comparación con adultos más jóvenes, lo que podría servir como indicador biológico de una vida más larga.

Aunque los expertos advierten que aún no existe un examen capaz de predecir cuántos años vivirá una persona, coinciden en que el análisis de la sangre se perfila como una herramienta clave para entender el envejecimiento saludable.