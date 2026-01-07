La U define el futuro de Cristopher Toselli: anuncio oficial

Uno de los puestos que Universidad de Chile tenía como prioridad para reforzar en este mercado de pases era el del arquero. La posible salida de Cristopher Toselli, quien culminaba contrato, llevó a la dirigencia a analizar diversas alternativas para competir por la titularidad con Gabriel Castellón.

Sin embargo, aquella búsqueda llegó a su fin este miércoles. En medio de la pretemporada, los azules confirmaron la continuidad de Toselli, quien renovó su vínculo hasta 2026 y seguirá una temporada más en el elenco estudiantil.

“Cristopher Toselli continuará defendiendo el arco azul y aportando su experiencia y liderazgo al Primer Equipo. ¡Vamos por una gran temporada 2026!“, escribió la U en redes sociales.

De esta manera, el arquero de 37 años peleará el puesto con Gabriel Castellón y el canterano Ignacio Sáez. En la última campaña, el formado en la UC jugó solo 11 partidos, recibiendo 12 goles y manteniendo su valla invicta en dos oportunidades.