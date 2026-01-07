Asesor del ministro del Interior sufre robo de computador en Conchalí: mantendría información confidencial

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En horas de la tarde de este martes un asesor del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sufrió el robo de su computador en la comuna de Conchalí, región Metropolitana, el cual podría tener información confidencial.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en el estacionamiento de un supermercado Líder, ubicado en Avenida Independencia, donde la víctima de 51 años había dejado su vehículo.

Al volver de realizar las compras, se percató que el vidrio del portamaletas estaba roto, desde donde sustrajeron su computador portátil . Los autores del ilícito se dieron a la fuga tras lograr su cometido.

“Podría mantener información confidencial”

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, entregó detalles sobre el hecho: “Desconocidos procedieron a quebrar la luneta trasera, uno de los vidrios del automóvil, y sustrajeron desde el interior una mochila, donde se encontraba un notebook marca HP”.

En esa línea, señaló que el computador robado “ podría mantener información confidencial , entendiendo que la víctima trabaja como asesor del ministro Álvaro Elizalde”.

Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, personal del OS9 y Labocar de Carabineros quedó a cargo de realizar las primeras diligencias.