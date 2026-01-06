Ciclista muere tras ser colisionado por bus RED en Peñalolén: máquina terminó arrasando con reja de una casa

Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana, donde un ciclista murió tras ser atropellado por un bus del sistema RED.

De acuerdo a al información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la intersección de avenida Río Claro con calle Los Baqueanos.

Por causas que se investigan, el conductor del bus se encontró con el ciclista al llegar a un cruce regulado por semáforos, produciéndose el impacto que le provocó la muerte en el lugar, consignó T13.

Bus choca con reja de un domicilio

El teniente José Villarroel, Oficial de Ronda Prefectura Oriente, indicó que en un intento de evitar esta colisión, “el bus colisiona con un paradero de conmoción colectiva e igual forma con la reja perimetral de un domicilio”.

El uniformado añadió que al momento del accidente no había pasajeros al interior del bus ni personas esperando locomoción colectiva en las inmediaciones.

“Se le hizo la prueba respiratoria a este conductor, marcó 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre”, señaló Villarroel, y agregó que “en estos momentos está como imputado, está detenido”.