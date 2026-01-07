Adulto mayor se resiste a robo en su casa y termina baleado en Peñalolén: está en riesgo vital

Durante la noche de este miércoles, un violento asalto armado se registró al interior de una vivienda ubicada en la comuna de Peñalolén, hecho que dejó a un hombre de 70 años gravemente herido y con riesgo vital.

Según los primeros antecedentes, cerca de las 22:30 horas un grupo compuesto por entre cuatro y seis sujetos armados ingresó al domicilio por el segundo piso, utilizando destornilladores para forzar el acceso. En ese nivel se encontraban los hijos del dueño de casa, dos adolescentes de 14 y 16 años, quienes fueron amenazados y obligados a lanzarse al suelo.

En el primer piso estaba el padre de los menores, quien habría intentado oponer resistencia al asalto. En ese contexto, uno de los delincuentes le disparó en el tórax , provocándole una grave lesión pulmonar producto de la perforación causada por el impacto balístico.

Una vez realizado el ataque, la banda intentó sustraer uno de los vehículos de la familia, pero no logró derribar el portón de acceso, por lo que finalmente huyó en un automóvil que los esperaba en el exterior del inmueble.

El hombre herido fue auxiliado por vecinos y trasladado de urgencia hasta la Clínica Alemana, donde permanece internado en estado grave y con riesgo vital.

Carabineros realiza diligencias para dar con el paradero de los responsables, mientras el Ministerio Público instruyó peritajes y levantamiento de cámaras de seguridad del sector.