Delincuentes protagonizan robo en centro comercial de Quilicura: ingresaron a 4 tiendas por forados

En horas de la madrugada de este miércoles, delincuentes protagonizaron un robo en el centro comercial Arauco Premium Outlet Buenaventura, en la comuna de Quilicura.

Según información preliminar, los delincuentes habrían ingresado en cuatro tiendas mediante forados realizados en cada local.

El jefe de turno de seguridad relató a Carabineros que vio a tres desconocidos salir, saltar la reja perimetral y huir en un auto que los esperaba en las afueras del centro comercial.

Más antecedentes los entregó el capitán Héctor Casanova, oficial de la Prefectura Norte Metropolitana. “Al interior de cuatro tiendas se realizaron orificios del tipo forado, para sustraer especies que se encontraban en el interior”, señaló.

“Al momento, no mantenemos guardias lesionados, ya que estos verificaron lo sucedido una vez que los ladrones se estaban dando a la fuga”, agregó.

Personal policial indaga el caso, y de momento, no hay un avalúo oficial de lo sustraído por los antisociales.