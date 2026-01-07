Año del Caballo de Fuego: estos 3 signos tendrán mucha suerte en el amor en 2026, según el horóscopo chino

Este 2026 es el Año del Caballo de Fuego, un evento que la astrología oriental aguarda con gran expectación, ya que ocurre únicamente cada 60 años.

Según el horóscopo chino, esto significa el retorno de una energía “indomable” y expansiva, donde la pasión, la velocidad y la acción inmediata se imponen sobre la reflexión.

Supuestamente, al coincidir el signo del Caballo con su propio elemento natural, el fuego, se produce una especie de duplicidad energética, se sacuden las emociones y se “despierta el deseo”.

En este contexto no se pasa por alto el plano sentimental. Este ciclo se traduciría en una atmósfera de magnetismo absoluto.

La creencia dice que la cosmología oriental identifica una alineación energética que favorecerá a ciertos animales por encima de otros. Así, algunos signos serán los beneficiados absolutos en el amor.

Los signos que tendrán suerte en el amor este Año del Caballo de Fuego 2026

El 2026 le dará al Perro la valentía necesaria para vencer su timidez. Esta energía le ayudará a declarar sus sentimientos y a encontrar a alguien que valore su lealtad. Será un año de “formalización”: muchas relaciones que empezaron como algo casual se convertirán en compromisos serios y estables. Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): Aunque parezca sorprendente, el Mono y el Caballo comparten una vibración lúdica y aventurera. Para el Mono, el 2026 será un año de conquistas ingeniosas. Su inteligencia y buen humor serán sus mejores armas de seducción, permitiéndole conectar profundamente con personas que compartan sus mismos ideales y ganas de vivir.

Por lo demás, un detalle que no se debe pasar por alto es que el Año del Caballo de Fuego en 2026 comienza oficialmente el martes 17 de febrero.

A diferencia del calendario solar, el horóscopo chino se rige por el calendario lunar, por lo que la fecha cambia cada año.

Este nuevo ciclo se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, momento en que cederá el paso a la Cabra de Tierra.