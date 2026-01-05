;

Año del Caballo de Fuego: estos 3 signos alcanzarán el éxito absoluto en 2026, según el horóscopo chino

El 2026 marca el retorno de uno de los símbolos más poderosos del zodiaco oriental. Revisa aquí quiénes liderarán esta etapa de prosperidad.

Javier Méndez

Según el horóscopo chino, este 2026 será el año del Caballo de Fuego. Un periodo que, de acuerdo con la astrología oriental, estará marcado por una energía “indomable”, cambios vertiginosos y un llamado a la acción inmediata en lugar de la espera

Esta combinación particular entre animal y elemento ocurre solo cada 60 años e implica una poderosa "duplicidad de energía". Esto se debe a que este mamífero, como signo, ya está vinculado naturalmente al fuego; por lo tanto, al coincidir con su propio elemento, su intensidad se potenciaría al máximo.

La última vez que el mundo experimentó este fenómeno fue en 1966, y su regreso en 2026 promete marcar un ciclo de transformaciones profundas y movimientos acelerados para algunos signos en particular.

Nacidos en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026, las personas cuyo signo es caballo podrían ser protagonistas. La clave de su éxito residirá en el autocontrol.

Pero ojo, también existirán otros signos que serían “beneficiarios absolutos” de cara a los meses que están por venir.

Horóscopo chino: los signos más beneficiados por el Año del Caballo de Fuego

  • Tigre (Nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Comparten el entusiasmo y la pasión. Será un año de grandes avances profesionales y nuevos comienzos audaces.
  • Perro (Nacidos en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): El Caballo le aporta la chispa que a veces le falta, ayudándole a concretar proyectos que tenía estancados y dándole un merecido reconocimiento.
  • Cabra (Nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): Es el “compañero secreto” del Caballo. Para la Cabra, el 2026 será un año de protección, armonía familiar y una estabilidad emocional envidiable.
