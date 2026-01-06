Año del Caballo de Fuego: a estos 3 signos no les irá demasiado bien el 2026, según el horóscopo chino

Según indica el horóscopo chino, el 2026 se perfila como un año de revoluciones internas y externas bajo el dominio del Caballo de Fuego.

Sin embargo, lo que para algunos representa un impulso de adrenalina, para otros no será igual de benevolente, según advierte la astrología oriental.

Al ser un periodo de fuego sobre fuego, la velocidad de los acontecimientos puede desbordar a quienes prefieren la planificación y la calma. Para tres signos en particular, los próximos meses no serían “miel sobre hojuelas”.

A diferencia del Tigre o el Perro, que fluyen con el Caballo, los siguientes signos experimentarán lo que se conoce como “choque de energías” o falta de afinidad elemental.

Horóscopo chino: los signos que enfrentarán mayores desafíos en el año del Caballo de Fuego

Rata (Nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Es el opuesto directo del Caballo en el zodiaco . La Rata prefiere el ahorro, la astucia silenciosa y el control, mientras que el Caballo de Fuego derrocha y actúa sin mirar atrás. Este 2026, la Rata podría sentir que sus planes se desmoronan ante imprevistos fuera de su alcance . Deberá cuidar sus finanzas y evitar inversiones de riesgo.

Buey (Nacidos en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): El Buey avanza a paso lento y seguro, valorando la estructura. El ritmo frenético y "desordenado" del Caballo de Fuego le resultará agotador y estresante. Es un año donde el Buey podría sentirse forzado a tomar decisiones apresuradas, lo que le generará frustración. La clave será aprender a delegar y no resistirse a los cambios inevitables.

Gallo (Nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): Aunque el Gallo tiene energía, su necesidad de perfección y detalle chocará con la naturaleza salvaje del 2026. Podrían surgir conflictos de autoridad o malentendidos en el entorno laboral debido a la falta de diplomacia del periodo. Al Gallo le costará mantener el orden que tanto le gusta, enfrentándose a un año de constantes "incendios" que apagar.