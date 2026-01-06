;

Año del Caballo de Fuego: a estos 3 signos no les irá demasiado bien el 2026, según el horóscopo chino

La intensidad y el vértigo del próximo ciclo lunar podrían chocar con la naturaleza de ciertos animales. Descubre quiénes deberán extremar precauciones.

Javier Méndez

Imagen creada con herramientas de inteligencia artificial.

Imagen creada con herramientas de inteligencia artificial.

Según indica el horóscopo chino, el 2026 se perfila como un año de revoluciones internas y externas bajo el dominio del Caballo de Fuego.

Sin embargo, lo que para algunos representa un impulso de adrenalina, para otros no será igual de benevolente, según advierte la astrología oriental.

Al ser un periodo de fuego sobre fuego, la velocidad de los acontecimientos puede desbordar a quienes prefieren la planificación y la calma. Para tres signos en particular, los próximos meses no serían “miel sobre hojuelas”.

Revisa también:

ADN

A diferencia del Tigre o el Perro, que fluyen con el Caballo, los siguientes signos experimentarán lo que se conoce como “choque de energías” o falta de afinidad elemental.

Horóscopo chino: los signos que enfrentarán mayores desafíos en el año del Caballo de Fuego

  • Rata (Nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Es el opuesto directo del Caballo en el zodiaco. La Rata prefiere el ahorro, la astucia silenciosa y el control, mientras que el Caballo de Fuego derrocha y actúa sin mirar atrás. Este 2026, la Rata podría sentir que sus planes se desmoronan ante imprevistos fuera de su alcance. Deberá cuidar sus finanzas y evitar inversiones de riesgo.
  • Buey (Nacidos en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): El Buey avanza a paso lento y seguro, valorando la estructura. El ritmo frenético y “desordenado” del Caballo de Fuego le resultará agotador y estresante. Es un año donde el Buey podría sentirse forzado a tomar decisiones apresuradas, lo que le generará frustración. La clave será aprender a delegar y no resistirse a los cambios inevitables.
  • Gallo (Nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): Aunque el Gallo tiene energía, su necesidad de perfección y detalle chocará con la naturaleza salvaje del 2026. Podrían surgir conflictos de autoridad o malentendidos en el entorno laboral debido a la falta de diplomacia del periodo. Al Gallo le costará mantener el orden que tanto le gusta, enfrentándose a un año de constantes “incendios” que apagar.
ADN

Imagen creada con herramientas de inteligencia artificial.

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad