Caso María Ercira: PDI encuentra sangre humana en cabaña de cuidador dentro del Fundo Las Tórtolas

La próxima semana se cumplirán dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, quien fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024 durante un almuerzo por el Día de la Madre en el Fundo Las Tórtolas, en Limache.

En medio de las diligencias ordenadas por la Fiscalía para dar con el paradero de la mujer de 87 años, detectives de la PDI revisaron cinco inmuebles y un vehículo al interior del fundo el pasado 28 de enero, según consignó La Tercera.

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Entre los lugares inspeccionados figura la cabaña de descanso del cuidador Jacinto Ayala, donde “ se encontró una mancha , a la cual se aplicó la prueba de inmunocromatográfica, para la detección de sangre de origen humano con el kit correspondiente, la cual arrojó positivo para sangre humana”, según un informe de la PDI al que accedió el medio citado.

El hallazgo se produjo en un mesón artesanal de madera de color blanco que estaba en un lugar que tiene cocina, chimenea a leña y ventanas. Por ahora, la PDI se mantiene a la espera de los resultados periciales para determinar a quién corresponde esa sangre.

Reacción del Fundo Las Tórtolas

Al respecto, desde el Fundo Las Tórtolas señalaron: “Tomamos conocimiento de que hace varios meses, en una diligencia realizada por la policía con nuestra aceptación voluntaria, se encontró una muestra ínfima de sangre en la mesa de la cocina de un trabajador”.

“Un análisis posterior de especialistas, ha concluido que su tamaño es tan reducido que resulta imposible establecer identidad, sexo, antigüedad o vinculación con alguien”, añadieron.