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Tras cesárea mal cerrada de hace 11 años, actriz de ‘Detrás del Muro’ terminó en urgencias: “Fue tanto dolor”

“Produce dolores como contracciones”, sostuvo la comediante.

Sebastián Escares

Tras cesárea mal cerrada de hace 11 años, actriz de ‘Detrás del Muro’ terminó en urgencias: “Fue tanto dolor”

Una emergencia de salud fue la que vivió la actriz Sandra Donoso, integrante de Detrás del Muro, quien tuvo que recurrir a urgencias por una complicación médica relacionada a una cesárea de hace 11 años atrás.

Las redes sociales quedaron sorprendidas, luego de que la actriz subió a redes sociales una fotografía en la que aparece en una camilla.

Luego, mediante su cuenta de Instagram, la comediante aclaró: “Tuve un coágulo en el útero, pero los exámenes, gracias a Dios, salieron todos buenos y se disuelve con pastillas”.

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En diálogo con LUN, la comediante aseguró que el médico que la atendió le dijo que la complicación que tuvo se produjo por una cesárea que quedó mal zurcida de hace más de una década.

“Produce dolores como las contracciones”

"Queda como un saquito dentro del útero y cuando llega el periodo, la sangre, en vez de drenar por el conducto de siempre, se queda en este saquito y produce dolores como contracciones y sientes una pesa que te hace presión hacia abajo“, detalló.

En esa misma línea, la actriz quedó sorprendida ya que nunca antes había sentido molestias o algo similar. “Primera vez que fue tanto dolor, por eso fui a urgencias”, señaló.

Pese a las complicaciones que vivió la actriz, contó que ya se encuentra recuperada de su urgencia médica. De hecho, en redes sociales ya ha compartido registros en los que aparece con parte de sus compañeros de Detrás del Muro.

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