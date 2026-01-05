Riña previa e intento de pedir disculpas: revelan causa tras fatal golpiza grupal en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano

Lo que comenzó como una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en Talcahuano. Nuevos antecedentes revelaron el trasfondo que habría desencadenado la brutal golpiza que le costó la vida a Cristóbal Miranda.

Fue el pasado sábado cuando se confirmó la muerte del joven de 20 años que permanecía internado en riesgo vital , luego de sufrir graves lesiones durante una fiesta realizada en el Espacio Marina.

Tras el ataque, cuatro sujetos fueron detenidos, de los cuales dos serán formalizadas por el delito de homicidio calificado, mientras que el otro par —uno de ellos menor de edad— quedaron en libertad.

La causa tras el ataque

Según reveló el medio regional Sabes.cl, el origen del conflicto se remontaría a días previos a Navidad. De acuerdo a lo recabado, una mujer habría fabricado una historia de infidelidad que involucraba a un conocido de la víctima y a la pareja de uno de los agresores.

Esto causó una primera pelea entre ambos grupos en una discoteca, instancia en la que el joven intervino para defender a un amigo, llegando incluso a propinar un golpe durante la riña.

Fue así como se volvieron a encontrar durante la fiesta de Año Nuevo, donde Miranda habría intentado disculparse , pero su presencia fue rechazada por los agresores, los cuales le exigieron arrodillarse.

En ese momento, inició la agresión que lo dejó gravemente herido. El joven fue trasladado en riesgo vital hasta la Clínica Biobío, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.