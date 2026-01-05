;

Riña previa e intento de pedir disculpas: revelan causa tras fatal golpiza grupal en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano

Cuatro sujetos fueron detenidos por el caso, de los cuales dos enfrentarán cargos por homicidio calificado luego del ataque que terminó con la vida de Cristóbal Miranda.

Ruth Cárcamo

Cristóbal Miranda

Cristóbal Miranda

Lo que comenzó como una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en Talcahuano. Nuevos antecedentes revelaron el trasfondo que habría desencadenado la brutal golpiza que le costó la vida a Cristóbal Miranda.

Fue el pasado sábado cuando se confirmó la muerte del joven de 20 años que permanecía internado en riesgo vital, luego de sufrir graves lesiones durante una fiesta realizada en el Espacio Marina.

Tras el ataque, cuatro sujetos fueron detenidos, de los cuales dos serán formalizadas por el delito de homicidio calificado, mientras que el otro par —uno de ellos menor de edad— quedaron en libertad.

Revisa también

ADN

La causa tras el ataque

Según reveló el medio regional Sabes.cl, el origen del conflicto se remontaría a días previos a Navidad. De acuerdo a lo recabado, una mujer habría fabricado una historia de infidelidad que involucraba a un conocido de la víctima y a la pareja de uno de los agresores.

Esto causó una primera pelea entre ambos grupos en una discoteca, instancia en la que el joven intervino para defender a un amigo, llegando incluso a propinar un golpe durante la riña.

Fue así como se volvieron a encontrar durante la fiesta de Año Nuevo, donde Miranda habría intentado disculparse, pero su presencia fue rechazada por los agresores, los cuales le exigieron arrodillarse.

En ese momento, inició la agresión que lo dejó gravemente herido. El joven fue trasladado en riesgo vital hasta la Clínica Biobío, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad