Océanos rozan récords de calor y alertan por regreso de El Niño: esto podría pasar en Chile

Los océanos vuelven a encender las alertas globales. El observatorio climático europeo Copernicus advirtió que las temperaturas en la superficie de los mares se encaminan hacia nuevos récords durante mayo, en medio de señales cada vez más claras sobre el posible regreso de El Niño.

Según el informe mensual del organismo, las temperaturas medias en la superficie marina, excluyendo las regiones polares, rozaron en abril el récord absoluto registrado en 2024.

El fenómeno ocurre mientras se observan olas de calor marinas en una extensa zona del Pacífico.

Olas de calor marinas avanzan por el Pacífico

La alerta se concentra en una amplia región que va desde el centro del Pacífico ecuatorial hasta la costa oeste de Estados Unidos y México. En esa zona, las olas de calor marinas alcanzan niveles récord, en un escenario seguido de cerca por los organismos internacionales.

La responsable estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, Samantha Burgess, advirtió que el escenario podría intensificarse en los próximos días. “Es sólo cuestión de días antes de que volvamos a registrar temperaturas récord en la superficie de los mares”, señaló.

El posible regreso de El Niño también preocupa por sus efectos en distintas regiones del mundo. Este fenómeno forma parte de un ciclo natural del océano Pacífico y suele comenzar durante la primavera boreal, afectando progresivamente las temperaturas, los vientos y el clima global.

En algunos territorios, su presencia puede traducirse en sequías, como ocurre habitualmente en zonas de Indonesia, o también puede estar asociado a lluvias torrenciales y eventos extremos, como en Perú.

En el caso de Chile, un eventual regreso de El Niño durante 2026 podría sentirse con mayor fuerza hacia el invierno y la primavera, aunque su impacto dependerá de la intensidad final del fenómeno. La Dirección Meteorológica de Chile ha explicado que este patrón suele asociarse a mayores precipitaciones en la zona centro y centro-sur, temperaturas mínimas algo más altas e inviernos menos fríos, pero también a lluvias intensas en periodos breves.

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que, aunque todavía existe incertidumbre, el retorno de El Niño aparece cada vez más probable entre mayo y julio. Al mismo tiempo, el fenómeno contrario, La Niña, muestra señales de debilitamiento.

El último episodio de El Niño se registró entre 2023 y 2024, por lo que los especialistas siguen con atención las temperaturas observadas en el Pacífico para anticipar sus posibles impactos.