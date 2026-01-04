Muere joven tras feroz golpiza grupal en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano: estaba en riesgo vital

Durante la tarde del sábado se confirmó el fallecimiento del joven de 20 años, que permanecía internado en riesgo vital luego de ser brutalmente agredido en una fiesta de Año Nuevo realizada en el Espacio Marina, en la comuna de Talcahuano.

Según informó Carabineros, en el marco de la investigación se concretaron cuatro órdenes de detención en las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz. Los imputados fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el ataque involucró golpes de pies y puños contra cuatro víctimas. Uno de ellos, Cristóbal Miranda, sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia hasta la Clínica Biobío, donde permaneció internado en estado crítico.

La abogada Amanda Fres, representante legal de los padres del joven, explicó en declaraciones a Radio Biobío que la magnitud de las lesiones fue determinante en su fallecimiento.

Según relató, los daños sufridos durante lo que la madre de la víctima describió como “el ataque de una jauría de delincuentes” terminaron por costarle la vida.

En forma preliminar, se informó que Cristóbal Miranda presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave, lesión que mantuvo su condición clínica en riesgo vital por cerca de dos días, hasta que finalmente se confirmó su deceso.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades penales de los detenidos.