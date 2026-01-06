;

Eduardo Vargas “hace las paces” con Azul Azul y establece sus metas al regresar a la U de Chile tras 14 años

El delantero abordó el rol que tendrá en el elenco universitario laico y dónde espera jugar.

Carlos Madariaga

Eduardo Vargas se expresó por primera vez ante la prensa en el Centro Deportivo Azul tras ser presentado como nuevo jugador de la U de Chile, donde decenas de fanáticos se reunieron a las afueras con tal de seguirlo en su retorno tras 14 años de ausencia.

“Siempre he sentido el respaldo de la gente, estoy feliz de estar de vuelta. Estoy cumpliendo un sueño. Estoy feliz de encontrarme con Charles (Aránguiz) y Marcelo (Díaz), siempre hemos tenido buena relación. Me han recibido muy bien”, recalcó el atacante de 36 años, desestimando que hayan quedado diferencias con Azul Azul tras haber optado por Audax Italiano en el anterior mercado de fichajes.

“No hay ningún problema. Fue algo que no se dio, lo conversamos internamente y está todo arreglado. Estamos las dos partes felices de haber vuelto”, dijo Eduardo Vargas, planteando el rol que espera tener en la U de Chile.

Vengo mucho más maduro que antes. Solo quiero darle respeto y que me respeten, así va a salir todo bien. Es aportar experiencia, ayudar a los más jóvenes. Vengo a ayudar, formar un lindo ambiente que ya tienen. Mi objetivo es ser campeón de nuevo aquí”, dijo, junto con apuntar en qué zona del campo espera jugar.

“Me estoy sintiendo muy bien físicamente. Antes jugaba más de “9″, pero ahora me gusta estar más suelto. En Audax jugué mucho de extremo. Estoy a disposición del entrenador", aseguró “Turboman”.

Igualmente, ya reconoció sus primeras charlas con “Paqui” Meneghini. “Me explicó la forma en que él trabaja. Tuvimos esa charla, hay que apoyarlo en todo momento de la forma en que quiera jugar y los jugadores que quiera utilizar”, comentó, ya proyectando su futuro deportivo.

“No estoy pensando en retirarme, por eso me estoy cuidando, pero creo que la U va a ser mi último club”, cerró Eduardo Vargas.

