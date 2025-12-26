;

Artritis reumatoide: este hábito común puede empeorar esta enfermedad, según especialistas

Aunque muchos lo pasan por alto, este descuido puede impactar directamente en las articulaciones.

Javiera Rivera

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune que afecta a millones de personas en el mundo y que va mucho más allá del dolor articular.

Según advierte el Dr. Yamen Homsi, reumatólogo de NYU Langone Health, un hábito cotidiano frecuentemente subestimado puede agravar los síntomas y la inflamación asociada a esta patología: la mala higiene bucal.

La artritis ocurre cuando el sistema inmune ataca por error el revestimiento de las articulaciones, provocando hinchazón, rigidez y dolor persistente.

En Chile, estudios basados en encuestas de salud indican que la AR tiene una prevalencia cercana al 0,6% de la población —una cifra similar a la de naciones desarrolladas— siendo más común en mujeres que en hombres.

De acuerdo con Homsi, una higiene oral deficiente puede favorecer el desarrollo de enfermedad periodontal, permitiendo que bacterias ingresen al torrente sanguíneo y aumenten la inflamación sistémica.

“La inflamación es la base de los síntomas y complicaciones de la artritis reumatoide”, señala el médico, subrayando que este proceso puede intensificar el dolor y el daño articular.

La enfermedad suele manifestarse entre los 40 y 60 años. Sus síntomas incluyen dolor e inflamación en las articulaciones pequeñas de manos y pies, además de rigidez matinal prolongada, que puede extenderse por más de 45 minutos.

El especialista recomienda consultar a un médico ante la aparición de hinchazón persistente en las manos y rigidez prolongada al despertar, ya que un diagnóstico oportuno permite acceder a tratamientos eficaces que reducen la inflamación y evitan el daño progresivo de huesos.

