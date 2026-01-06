El futuro de Lucas Cepeda sigue en el aire: Alavés lo descarta por su precio, pero suma otros interesados en Europa

El hincha de Colo Colo no puede dejar de estar preocupado de cara a la temporada 2026. Las bajas, posibles ventas de grandes figuras, pocos refuerzos y ahora las lesiones están dejando bastante mermado el plantel albo.

Una de las últimas noticias que afectó al pueblo colocolino fue el nuevo interés del Deportivo Alavés por Lucas Cepeda, que volvería a la carga por el extremo de 23 años, aunque esta opción se ha ido enfriando.

Tal como contó el periodista español Dani Méndez en Los Tenores de ADN, en primer lugar, el precio que Blanco y Negro estaría pidiendo por el seleccionado nacional sería imposible de asumir para los “Babazorros”: cerca de 6 millones de dólares.

Además, en las últimas horas surgió desde Argentina una nueva opción para el cuadro español, que ocuparía el mismo puesto y perfil que Cepeda podría cubrir.

Fue el periodista César Merlo quien confirmó que el Alavés ya negocia con Boca Juniors el préstamo por 18 meses de Kevin Zenón, con un cargo de un millón de dólares por el también extremo zurdo, precio bastante menor a lo que tendrían que desembolsar por el chileno.

Eso sí, que Lucas Cepeda haya sido descartado por el elenco español no significa que su futuro esté asegurado en Colo Colo, ya que, según información de ADN Deportes, desde Turquía también existiría interés por el formado en Santiago Wanderers, aunque se desconoce el club.