Alerta en Azul Azul: Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile se reactiva formalmente tras casi 20 años / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Ante los cuestionamientos a la gestión de Michael Clark en Azul Azul, con algunos directores pidiéndole la renuncia a la presidencia de la U de Chile tras ser sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero, parte de los fanáticos del club buscan vías alternativas.

Una de ellas es la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (CORFUCH), la encargada de dirigir el club hasta su quiebra y la posterior asunción de la sociedad anónima deportiva a cargo de sus deudas.

Al respecto, este sábado 10 de enero, a las 10:00 horas, en el Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas, quienes gestionan la orgánica citaron a una Asamblea Extraordinaria de Socios con tal de reactivar el funcionamiento tras casi dos décadas de inactividad.

La idea al respecto es dar pie a la elección de una nueva directiva democrática que le permita ya ser un actor relevante ante las decisiones que toma Azul Azul, apuntando a cuidar los valores históricos y el patrimonio de la Universidad de Chile.

“No estamos solo cumpliendo con un trámite legal; estamos activando una herramienta de organización institucional para los hinchas del Club. El socio deja de ser mero espectador para convertirse en parte fundamental de un proyecto que busca dar sostenibilidad, incidencia y resguardar la identidad de nuestra institución. Es retomar la vida institucional es la base para la construcción de futuro”, señaló al respecto Jorge Tapia, vocero de la Agrupación de Socias y Socios CORFUCH.

De concretarse con éxito la Asamblea Extraordinaria de Socios, la CORFUCH podrá activar los derechos de quienes estaban en los padrones de las elecciones de 1998 y 2005, además de sumar a nuevas personas a la Corporación.

“Estamos dando un paso clave para concretar la promesa que hicimos como directorio luego del sobreseimiento definitivo de la quiebra: regularizar el funcionamiento de la Corporación para convocar a elecciones”, resaltó al respecto el presidente subrogánte de la orgánica, Raúl Farfán.