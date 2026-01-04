Pasan las horas y la felicidad en el pueblo azul no se detiene. Eduardo Vargas concretó por fin su regreso a la Universidad de Chile el pasado sábado, y este domingo entregó sus primeras palabras oficiales con la camiseta universitaria.

En conversación con las redes sociales del cuadro laico, el ex seleccionado nacional partió asegurando que: “por fin se dio este regreso, primero darle gracias a Dios que se dio todo y a toda la gente que estuvo involucrado apara este regreso anhelado, estoy feliz, aún no asimilo que estoy de regreso, mis sensaciones son de felicidad, quiero estar entrenando y con mis compañeros”, dijo.

Agregó que “siempre estuvo en mis planes volver a la U. A mitad del año pasado no se dieron las cosas, pero Dios saber por qué pasan las cosas, pero ahora ya estoy acá, y estoy feliz de estar de vuelta después de tanto tiempo”, aseveró.

Sobre lo que viene con los azules, Vargas dijo que “mi aporte será en cualquier lugar de la cancha, me toque o no jugar. Dentro de cancha voy a aportar todo lo que tenga y para intentar siempre ganar los partidos y llegar a ganar campeonatos”.

“Estoy muy ansioso de encontrarme con Charles (Aránguiz), al Chelo (Díaz) ya lo vi, siempre nos encontramos en Selección así que no era mucho tiempo sin vernos, siempre estamos hablando, ahora tenerlo de regreso día a día en concentraciones va a ser muy lindo y conozco a varios jugadores de acá que los tuve en selección”, complementó.

“Me gusta el número 11, es una responsabilidad”

Continuando con la conversación, Eduardo Vargas agregó que “tenemos jugadores de jerarquía, Charles, Marcelo, siempre tenemos que estar apoyando a los más jóvenes, siempre intentar ayudar a que el equipo esté mejor dentro de cancha y fuera también que eso es lo importante”.

“Tengo muy lindos recuerdos de cuando estuve acá en la U, en mi primera etapa siempre me recuerdan la Sudamericana, los goles que hice, levantando la copa y cuando veo cosas de ese tiempo se me eriza la piel y ahora estoy acá y quiero volver a hacerlo. Decirle a toda la gente que estoy muy feliz de estar de vuelta acá, intentaré dar lo mejor en cada partido, siempre estaré apoyando”, complementó.

Sobre lo que fue ese partido contra la U el semestre pasado vistiendo la camiseta del Audax, aseveró que “ese reencuentro con la gente lo vengo imaginando hace tiempo, me tocó estar contra la U y fue muy lindo ver a la hinchada y estoy esperando con ansias poder reencontrarme con ellos”.

Respecto al número de camiseta que usará, dijo que “me gusta el número 11, lo han llevado jugadores que son ídolos acá en el club y quiero estar a la altura. Hable con ‘Paqui’ (Meneghini) y el proyecto que están haciendo se ve muy bueno, siempre ha llevado al equipo a pelear arria y con el estilo que él tiene la U se va a adaptar bien”, sostuvo.

En el cierre, adelantó lo que viene para el 2026: “siempre está el hambre de ganar todos los partidos con el rival que sea y más aún de ser campeón y llevar al equipo y al club lo más alto que podamos”, finalizó Eduardo Vargas.