Diputada Pérez exige medidas por contratación de inhabilitados para trabajar con niños en organismos públicos

La parlamentaria advirtió una vulneración grave al deber del Estado y pidió sanciones a los responsables.

Javiera Rivera

Marlene Pérez

Marlene Pérez

La diputada Marlene Pérez (Indep-UDI) reaccionó con dureza tras conocerse un informe de la Contraloría General de la República que detectó la contratación de personas inhabilitadas para trabajar con niños en entidades públicas.

Según el reporte del organismo fiscalizador, entre 2020 y agosto de 2025 se identificaron 164 casos de personas con inhabilitación absoluta o perpetua desempeñándose en 72 entidades públicas, muchas de ellas con contacto directo y habitual con menores de edad.

La mayoría de los casos se concentran en el ámbito educacional, afectando a docentes, asistentes de la educación y personal auxiliar.

La parlamentaria calificó la situación como “inaceptable y profundamente preocupante”, señalando que no se trata solo de una irregularidad administrativa, sino de una grave falla en el deber del Estado de proteger a la infancia y adolescencia.

“Estamos hablando de personas que tenían prohibición legal expresa para trabajar con menores y que, aun así, fueron contratadas por organismos públicos”, sostuvo.

En ese contexto, Pérez emplazó directamente a la Defensoría de la Niñez a pronunciarse públicamente sobre estos hechos. A su juicio, es urgente que el organismo aborde el problema desde la perspectiva de los derechos de los menores y detalle qué acciones adoptará frente a lo ocurrido.

Asimismo, la diputada llamó al Gobierno a aplicar todas las sanciones correspondientes a las entidades responsables. “No basta con poner término a contratos irregulares. Se debe garantizar que ninguna niña, niño o adolescente vuelva a estar expuesto a personas que la ley ha inhabilitado para cumplir estas funciones”, concluyó.

