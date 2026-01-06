;

Defensoría de la Niñez golpea la mesa por comentarios de Sergio Rojas sobre hijo de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza

El organismo advirtió una exposición indebida de un menor y pidió sanciones contra el programa de “Que te lo digo”.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La Defensoría de la Niñez escaló el caso del periodista Sergio Rojas y llevó el conflicto a instancias regulatorias, tras considerar que comentarios emitidos en televisión vulneraron gravemente los derechos de un niño adoptado.

La ofensiva institucional se activó luego de un requerimiento formal y apunta directamente al programa “Que te lo digo”, emitido por Zona Latina, donde el conductor se refirió al origen y proceso de adopción del hijo entre Rafael Arenada y Marcela Vacarezza.

Según informó el organismo, las declaraciones realizadas el 18 de diciembre de 2025 afectaron la dignidad, la vida privada, la honra y la identidad del niño, además de contravenir el principio del interés superior que debe primar en toda intervención pública que involucre a menores de edad.

A juicio de la Defensoría, los dichos expusieron innecesariamente aspectos del ámbito familiar y pusieron en entredicho decisiones protegidas por la ley y los tribunales de justicia.

Ante este escenario, la institución presentó denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por una eventual infracción al correcto funcionamiento del servicio televisivo, solicitando que se evalúen sanciones conforme a la Ley N°18.838.

En paralelo, recurrió al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social por una posible falta a la ética periodística, además de oficiar al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia para que analice eventuales acciones dentro de su ámbito de competencia.

ADN

Agencia Uno | Instagram

La arremetida también incluyó un oficio dirigido al director de Zona Latina, en el que se solicitan medidas concretas para evitar nuevas vulneraciones y se recomienda aplicar lineamientos de la Guía práctica para periodistas con enfoque de derechos, elaborada por la propia Defensoría.

“El resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes no limita la libertad de prensa, sino que la fortalece”, afirmó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien advirtió que este tipo de discursos representa un retroceso en la forma en que los medios abordan temáticas sensibles vinculadas a la infancia.

El caso se enmarca además en una denuncia presentada por la familia del menor ante el CNTV, lo que refuerza la presión institucional y mediática sobre el espacio televisivo y su conductor.

