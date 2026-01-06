Conmoción en Rapa Nui: mujer atacó con un martillo a su madre de 81 años

Durante este domingo, una mujer quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por el delito de parricidio frustrado en la de Isla de Rapa Nui, luego de ser acusada de atacar a su madre, una adulta mayor de 81 años, al interior de su vivienda.

La investigación fue expuesta por la Fiscalía Local de Rapa Nui ante el Juzgado de Garantía de Isla de Pascua, instancia en la que se dieron a conocer los antecedentes del hecho ocurrido el 3 de enero de 2026.

Según el Ministerio Público, la agresión se desarrolló en un contexto de alta vulnerabilidad para la víctima. Incluso, la agresión solo habría cesado tras la intervención de terceras personas, lo que permitió evitar consecuencias fatales.

Durante la audiencia, la fiscal Lorena Villagrán detalló que la imputada habría utilizado un martillo para golpear reiteradamente a la adulta mayor en la cabeza, mientras esta se encontraba en su domicilio y sin posibilidad de defenderse.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que la libertad de la imputada representaba un riesgo directo para la seguridad de la afectada.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la cautelar más gravosa, fijando además un plazo de 70 días para el cierre de la investigación.