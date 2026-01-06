;

Amenazaron a niña de 6 años y a sus padres: banda delictual realiza violento turbazo en Maipú

Seis delincuentes ingresaron por la fuerza al domicilio, golpearon al dueño de casa y escaparon con la camioneta familiar.

Durante la madrugada de este martes, una familia sufrió un violento asalto al interior de su casa en la comuna de Maipú. Al menos seis delincuentes entraron por la fuerza a la vivienda.

Según los primeros antecedentes, los sujetos rompieron una ventana y la puerta de acceso al domicilio, donde se encontraba un matrimonio junto a su hija de seis años.

Una vez dentro, forcejearon con el dueño de casa y lo golpearon en la cabeza con un arma, que sería una pistola a fogueo.

Luego del ataque, los asaltantes robaron distintas especies y también las llaves de la camioneta de la familia, con la que escaparon del lugar.

Adicionalmente, vecinos señalaron haber escuchado disparos mientras los delincuentes huían.

Desde Carabineros de Chile confirmaron el hecho e indicaron que se realizan diligencias para dar con el paradero de los responsables.

